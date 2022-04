Il Covid uccide 10 persone in Calabria, in 24 ore 2.173 nuovi casi

Sono 2.173 i nuovi casi di Covid-19 scoperti con i 10.257 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Leggero calo rispetto a ieri quando i positivi sono stati 2.326 (QUI).

Il bollettino di oggi registra una diminuzione di ricoveri nei reparti ordinari, un nuovi ricovero in terapia intensiva e 10 decessi (5 nel Cosentino, tre nel Reggino e due nel Catanzarese).

Così la provincia di Reggio Calabria registra 693 nuovi casi, sono invece 608 i positivi di Cosenza, 464 quelli di Catanzaro, 213 quelli di Crotone, 189 di Vibo Valentia.

Da febbraio 2020 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 315.724, mentre i decessi totali sono stati 2.366. I guariti di oggi sono 1.714, per un totale di 232.903. Gli attuali positivi sono in tutto 80.455 (+449).

Calano i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 342 pazienti (-1), mentre in terapia intensiva si trovano 19 persone (+1). Sono invece 449 i nuovi casi Covid-19 curati a domicilio, per un totale di 80.094.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino da inizio pandemia si sono ammalati in 125.059, mentre oggi in 693. Attualmente i casi attivi sono 12.097, di cui 106 in reparto (-3); 3 in terapia intensiva; 11.988 in isolamento domiciliare (+30). I casi chiusi sono 112.962, di cui 112.244 guariti (+663); 718 decessi (+3).

Nel Cosentino dove i positivi di oggi sono 608 il computo totale si attesta a quota 77.967. Attualmente i casi attivi sono 38.116, di cui 116 in reparto (-2); 4 in terapia intensiva; 37.996 in isolamento domiciliare (+400). I casi chiusi sono 39.851, di cui 38.846 guariti (+205); 1.005 decessi (+5). L'Asp di Cosenza comunica che dei 614 nuovi positivi 6 sono fuori regione.

Nel Catanzarese da febbraio 2020 i casi totali di Covid-19 sono stati 42.682, mentre oggi sono 464. Attualmente i casi attivi sono 7.261, di cui 83 in reparto (+2); 11 in terapia intensiva (+1); 7.167 in isolamento domiciliare (+19). I casi chiusi sono 35.421, di cui 35.160 guariti (+440); 261 decessi (+2).

Nel Crotonese il bollettino di oggi registra 213 nuovi positivi, mentre il totale è: 32.514. Attualmente i casi attivi sono 4.851, di cui 19 in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 4.832 in isolamento domiciliare (-50). I casi chiusi sono 27.663, di cui 27.455 guariti (+261); 208 decessi.

Nel Vibonese i casi di Covid sono stati 35.281, oggi 189. Attualmente i casi attivi sono 17.565, di cui 18 in reparto; 0 in terapia intensiva; 17.547 in isolamento domiciliare (+45). I casi chiusi sono 17.716, di cui 17.554 guariti (+144); 162 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano sei nuovi casi su un totale di 2.221. Gli attuali positivi sono 565 (+5), di cui 0 in reparto; 1 in terapia intensiva; 564 (+5) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.644 (+1); i decessi 12.