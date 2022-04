Lamezia, nei bagagli quasi 400 prodotti cosmetici non conformi: denunciato passeggero

Aveva riempito i propri bagagli di prodotti cosmetici, complessivamente 396 confezioni tra prodotti per la cura del corpo, dei capelli, cosmetici, creme e quant'altro. E probabilmente sperava di passare inosservato. Ma l'ingente quantità di prodotti ha subito messo in allarme i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli operanti all'Aeroporto di Lamezia Terme, che dopo il consueto controllo radiogeno dei bagagli ha subito fermato il passeggero.

Si tratta di un cittadino di nazionalità nigeriana, residente in Italia e proprietario di una attività commerciale: questo stava tornando proprio dalla Nigeria, dove aveva fatto evidentemente incetta di prodotti del posto.

Purtroppo però, oltre all'ingente quantitativo, i prodotti non sono risultati ammissibili in quanto non conformi alla normativa vigente riguardo all'importazione dei cosmetici, risultando per tanto potenzialmente dannosi per la salute. Per tali motivi, il tutto è stato sequestrato, mentre il passeggero è stato denunciato per introduzione e detenzione di prodotti privi di autorizzazione.