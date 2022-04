La Calabria torna al Vinitaly: ben 1.100 metri quadri di esposizione

"La Calabria che l’Italia non si aspetta è una comunità ricca di ingegno, laboriosità, fantasia. Le nostre aziende vitivinicole ne sono testimonianza. Attraverso di loro racconteremo il nostro territorio, le nostre eccellenze, la voglia di emergere e di affermarsi di una Regione pronta ad esprimere il meglio di sé in Italia e a livello internazionale". Lo afferma il presidente Roberto Occhiuto, nell'annunciare la partecipazione della Calabria al più importante evento nazionale dedicato al vino.

La Calabria sarà presente al Vinitaly - che si svolgerà a Verona dal 10 al 13 aprile - con un padiglione da ben 1.100 metri quadri, all'interno del quale 68 aziende del territorio esporranno i loro prodotti e le loro specialità.

"Su indirizzo del presidente Occhiuto e della Giunta abbiamo lavorato, in questi primi mesi di governo, per tornare ad avere un ruolo di rilievo nelle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, consapevoli del grande valore del comparto agroalimentare e, nello specifico, del vino, elementi di sviluppo e tutela di un patrimonio sul quale puntare per scrivere pagine nuove, di crescita e fiducia" dichiara a margine l'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo.

Per l'occasione è stato anche lanciato il portale Calabria Wine (QUI), dove è possibile consultare il programma ed il calendario degli eventi.