Fermato in auto gli trovano della marijuana, arrestato extracomunitario

I Carabinieri della Radiomobile di Catanzaro, durante un controllo della circolazione stradale, hanno fermato a un’autovettura condotta da un extracomunitario 32enne che alla vista dei militari ha assunto un atteggiamento sospetto convincendoli fosse il caso di eseguire una perquisizione veicolare.

È così che dentro l’abitacolo sono stati ritrovati quattro involucri in cellophane contenenti circa 270 grammi di marijuana.

I militari hanno poi esteso la perquisizione anche a casa dell’uomo, trovandoci altri 8 grammi della stessa sostanza.

Il 32enne è stato così arrestato in flagranza per detenzione ai fini di vendita di stupefacenti e sottoposto ai domiciliari così come disposto dal Pm di turno ed in attesa dell’udienza di convalida.