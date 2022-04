Covid in Calabria, casi stabili. Calano i ricoveri, ma non i decessi

Contagi nella norme in Calabria dove nelle ultime 24 ore i casi di Sars-CoV-2 sono stati 2.326, a fronte dei 2.342 di ieri (LEGGI). Calano ancora i ricoveri tanto nei reparti ordinari (-4), quanto in terapia intensiva (-3), ma non i decessi visto che nell’ultima giornata sono morte otto persone (quattro nel Catanzarese, uno nel Cosentino, nel Reggino, nel Crotonese, nel Vibonese).

La provincia che registra più positivi è quella Cosentina con i suoi 749 nuovi casi, seguono Reggio Calabria (+593), Catanzaro (+566), Crotone (+206), Vibo Valentia (+202), mentre i casi del setting fuori regione sono dieci. Dati emersi dagli 11.408 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da febbraio 2020 il totale dei casi di Covid-19 è 313.551, mentre il computo dei decessi si attesta a quota 2.356. I guariti di oggi sono 2.528 a fronte di un totale di 231.189 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 80.006 (-210).

Come scritto, calano i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 343 persone (-4), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 18 pazienti (-3). In isolamento domiciliare si trovano in 79.645 (-203).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 593, mentre da inizio pandemia sono stati 124.366. Attualmente i casi attivi sono 12.070, di cui 109 in reparto (+1); 3 in terapia intensiva (-1); 11.958 in isolamento domiciliare (-528). I casi chiusi sono 112.296, di cui 11.1581 guariti (+1.120); 715 decessi (+1).

Nel Cosentino dove i casi delle ultime 24 ore sono 749, il computo totale si attesta a 77.359. Attualmente i casi attivi sono 37.718, di cui 118 in reparto (-2); 4 in terapia intensiva (+1); 37.596 in isolamento domiciliare (+537). I casi chiusi sono 39.641, di cui 38.641 guariti (+212); 1.000 decessi (+1).

Nel Catanzarese il bollettino di oggi registra 566 nuovi positivi, mentre da febbraio 2020 si sono ammalati in 42.218. Attualmente i casi attivi sono 7.239, di cui 81 in reparto (-2); 10 in terapia intensiva (-3); 7.148 in isolamento domiciliare (-50). I casi chiusi sono 34.979, di cui 34.720 guariti (+617); 259 decessi (+4).

Nel Crotonese da febbraio 2020 si sono ammalati in 32.301, mentre oggi sono 206. Attualmente i casi attivi sono 4.899, di cui 17 in reparto (-1) 0 in terapia intensiva; 4.882 in isolamento domiciliare (-336). I casi chiusi sono 27.402, di cui 27.194 guariti (+542); 208 decessi (+1).

Nel Vibonese il totale dei casi è 35.092, mentre oggi i positivi sono 202. Attualmente i casi attivi sono 17.520, di cui 18 in reparto; 0 in terapia intensiva; 17.502 in isolamento domiciliare (+167). I casi chiusi sono 17.572, di cui 17.410 guariti (+34); 162 deceduti (+1).

Per quanto riguarda il setting fuori regione i nuovi positivi sono 10, su un totale di 2.215. Gli attuali positivi sono 560 (+7), di cui 0 in reparto; 1 in terapia intensiva; 559 (+7) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.643 (+3); i decessi 12.