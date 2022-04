Abusivismo a Oppido Mamertina, tre denunce e sigilli a cantiere

Tre denunce a Oppido Mamertina e sigilli a un cantiere per abusi edilizi. I carabinieri hanno scoperto un fabbricato in costruzione in cemento armato, prossimo alla realizzazione, senza alcun permesso.

Nel corso delle attività, i militari hanno sorpreso un operaio intento a lavorare, scoprendo che l’opera edile era stata commissionata da un pregiudicato per associazione di tipo mafioso, residente a Oppido Mamertina.

Il cantiere edile è stato sequestrato, mentre sono stati denunciati all’autorità giudiziaria di Palmi, oltre che l’operaio e il commissionario dell’opera, anche la proprietaria del terreno, anche lei pregiudicata del luogo.