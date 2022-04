Paludi, incidente mortale in campagna: anziano schiacciato dal suo trattore

Drammatico incidente quest'oggi nelle campagne di Paludi, nel cosentino: un uomo che era alla guida del proprio trattore è rimasto schiacciato al di sotto del mezzo, dopo che questo si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento.

La vittima, un pensionato ottantanovenne del posto, sarebbe morta sul colpo. Inutili i soccorsi da parte del personale medico del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche le forze dell'ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.