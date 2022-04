Salone del Libro, Princi: “Fervono preparativi, Calabria sarà protagonista”

“La Regione Calabria sarà presente a Torino per la 34a edizione del Salone Internazionale del Libro, dal 19 al 23 maggio. Stiamo lavorando a 360° sull’immagine e sui contenuti di una nuova Calabria, non possiamo quindi mancare a vetrine di spessore come lo è questa storica manifestazione culturale. Non potrà che darci lustro ed allargare i nostri orizzonti”. Così, in anteprima, la Vicepresidente Giusi Princi annuncia la presenza della nostra Regione all’annuale appuntamento con la storia dell’editoria italiana e mondiale.

"Dobbiamo essere noi per primi a raccontare una Calabria diversa, tramite una nuova narrazione. Scrolliamoci di dosso quegli stereotipi di terra arcaica e retrograda" afferma la vicepresidente regionale. "Solo lavorando tutti insieme verso questo obiettivo di rinnovamento possiamo riuscire a trasformare l’immagine tipo che la nostra Regione esporta".

"Questo messaggio, oltre che dalla Stampa e dalla Politica, passa anche dalla cultura, che riveste un ruolo importante nel programma di governo della Giunta Occhiuto, perché non si può pensare di cambiare rotta senza operare una vera rivoluzione culturale" prosegue. La Calabria sarà presente con uno stand da 150 metri quadri, tra i più ampi della manifestazione, dove oltre ad esporre e promuovere i volumi degli autori regionali si darà spazio al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.