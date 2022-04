Cosenza, grave incidente lungo Viale Magna Grecia: quattro feriti

Un violento incidente stradale si è verificato nella prima serata di oggi a Cosenza, dove due auto che procedevano in direzione opposta lungo Viale Magna Grecia si sono scontrate frontalmente a velocità sostenuta. Quattro persone sono rimaste coinvolte e ferite nel sinistro, di cui una in condizioni più serie.

Immediata la richiesta di aiuto, che ha visto giungere sul posto il personale medico del 118 ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rende: questi ultimi sono dovuti intervenire per estrarre dalle lamiere uno dei feriti, rimastro incastrato ed impossibilitato ad uscire autonomamente. Una volta estratto, dopo un primo controllo è stato trasferito per accertamenti presso l'ospedale cittadino.

Sul posto anche la Polizia Locale per gli adempimenti del caso e per far luce sulla dinamica del sinistro.