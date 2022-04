Serie B, Vicenza e Crotone alla conquista di tre punti pesantissimi

L’anticipo della 33^ giornata della serie B ha decretato l’inaspettata vittoria del Pordenone (2-0) sul Frosinone, il Pareggio del Cosenza (2-2) in casa contro la Spal, e la sconfitta dell’Alessandria (1-2) sul campo della Cremonese, capolista del torneo. La zumata è sulle squadre del gruppo di coda, impegnate nella disperata corsa per evitare la retrocessione di retta.





di Giuseppe Romano

Tra queste, Vicenza e Crotone che giocheranno oggi alle ore 19: una sfida per la sopravvivenza , in una corsa segnata da continue frenate e sorretta dalla sola speranza di “accelerare” negli ultimi minuti, considerato che le distanze non sono incolmabili.

La Spal è in zona salvezza (32 punti), inseguito da Alessandria (25), Vicenza e Cosenza (24), i calabresi con una partita in meno da recuperare col Benevento, e il Crotone (19) in cerca del guizzo giusto per entrare nella zona play-out.

Il match tra Vicenza e Crotone determinerà chi delle due ravviverà la speranza di incanalarsi sulla scia che conduce alla salvezza.

I tre punti da conquistare sono “pesanti” per la formazione calabrese, meno determinante per i venti, a sentire il tecnico dei biancorossi, Brocchi, anche se con la vittoria salirebbe al quintultimo posto in classifica.

Sarà uno “scontro” tra due formazioni di “qualità” attanagliate da incertezze inattese. Un incontro senza una vittoria certa da entrambe le squadre, secondo i Bookmakers, anche se il Crotone ha realizzato solo tre punti nelle sedici partite esterne, mai vinto.

Il Vicenza ha una media punti di 1,7 nel girone di ritorno. Lo spirito e l’agonismo non manca, nei due schieramenti, col Crotone che avrebbe meritato di più nelle ultime quattro giornate, se non fosse entrato a gamba tesa il direttore di gara, ultimo il rigore negato contro il Perugia, costata una giornata di squalifica a Francesco Modesto, esasperato da questa “Costante” che non ha nulla a che vedere con la prestazione della sua squadra.

La “forza” non manca al Crotone, nemmeno al Vicenza, che verranno ricordate per questa “inattesa” posizione di classifica e per i continui ritornelli “è mancato il furore, la rabbia, la cattiveria sotto porta”, vuoti di valori strategici sul campo. Per questo delicato match, da Brocchi e Modesto, ci si aspettano scelte razionali, senza idee strabilianti, ma che possano esprimere i valori che ogni calciatore possiede.

I calabresi scenderanno in campo col morale alto, lo ha confermato Vulic nel dopo Perugia. Buone pure le condizioni atletiche e mentali e autostima. Il Crotone sta bene! Ha solo bisogno di un giusto equilibrio tra i reparti e creatività di gioco con manovre più sincronizzate.

Per questa “accelerata”, il tecnico crotoniate calerà l’asso – Maric che ha tanta energia da bruciare se schierato per fare gol e non per farli fare ai compagni, partendo da troppo lontano.

A sorpresa potrebbe essere affiancato dal turco Gural, ingaggiato per fare i gol che servo per la salvezza. Dalla parte opposto, mister Brocchi, per quanto trapela, terra alto il baricentro nel suo 4-3-1-2: Diaw e Teodorezyk delegati al gol, spinti da Grecco e Ranocchiaesperti nella fase costruttiva.

I CONVOCATI



Vicenza: Confente, Gerardi, Grandi, Brosco, Bruscagin, De Maio, Maggio, Padella, Pasini, Sandon, Bikel, Boli, Cavion, Crecco, Dalmonte, Djibril, Ranocchia, Zonta, Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Meggiorini, Teodorczyk.

Crotone: Festa, Saro, Lucano. Serpe, Cuomo, Golemic, Mondonico, Sala, Calapai, Mogos, Nicoletti, Schnegg, Canestrelli, Nedelcearu, Kone, Giannotti, Schirò, Awua, Estevez, Vulic. Cangiano, Marras, Borello, Kargbo, Maric, Emre Güral.

PROBABILI FORMAZIONI



Le probabili formazioni di Vicenza-Crotone, gara valevole per la 33a giornata di Serie B, in campo alle 19 al 'Menti':

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Maggio, Padella, De Maio, Crecco; Bikel, Cavion, Ranocchia; Da Cruz; Teodorczyk, Diaw. All.: Brocchi.

Crotone (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Golemic; Mogos, Estevez, Awua, Calapai; Giannotti , Marras; Maric. All.: Modesto.

ARBITRO



Vicenza-Crotone si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza; arbitro: Niccolò Baroni di Firenze; assistenti: Oreste Muto e Alessio Saccenti. VAR: Gianluca Manganiello,Pinerolo; AVAR: Manueke Volpi,, Arezzo. Nella stagione 2021/22 l'arbitro Niccolò Baroni ha diretto 11 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 52 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

DOVE VEDERLA



Dove vedere Vicenza-Crotone in tv o in streaming: la partita è trasmessa in diretta da Dazn. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.