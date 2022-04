Covid, casi in calo (+2.342) assieme ai ricoveri (-17), ma non i decessi (+8)

Si stabilizzano i contagi da coronavirus in Calabria: secondo l'odierno bollettino sono 2.342 i casi confermati a fronte di 2.090 guariti. Diminuiscono i ricoveri (-17), anche se il saldo di degenti continua ad essere più alto della media nazionale, con 368 ricoverati. Non accennano a diminuire, invece, i decessi (+8).



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+767), seguita da Cosenza (+693), Catanzaro (+482), Crotone (+238) e Vibo Valentia (+157), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+5). Processati 2 milioni e 727.008 tamponi (+11.611) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 20,17%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 123.773 (+767), mentre i casiattivi sono 12.598. Di questi: 12.486 in isolamento, 108 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 110.461 i guariti e 714 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 76.610 (+693), mentre i casi attivi sono 37.182. Di questi, 37.059 sono in isolamento, 120 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 38.429 guariti e 999 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 41.652 (+482), mentre i casi attivi sono 7.294. Di questi, 7.198 in isolamento, 83 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 34.103 i guariti e 255 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 32.095 (+238) mentre gli attivi sono 5.236, di cui 5.218 in isolamento domiciliare e 18 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 26.652 i guariti e 207 i deceduti.

Nel vibonese infine casi covid salgono a 34.890 (+157) mentre gli attivi sono 17.353. Di questi: 17.335 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 17.376 i guariti e 161 i deceduti.