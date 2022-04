Riapertura Tribunale Rossano, Straface: “Licenziato testo, adesso in Consiglio regionale”

“Esprimo la massima soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte della Prima Commissione Regionale – Affari istituzionali, Affari generali e Normativa elettorale riunitasi nella mattinata odierna, del testo afferente le “Modifiche al Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n. 155” e mirata alla richiesta, indirizzata al Governo nazionale, della riapertura del Tribunale di Rossano”. È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Quest’oggi siamo tornati a confrontarci sulla proposta di provvedimento amministrativo n. 32/12 di iniziativa del consigliere On. Giuseppe Graziano e della quale sono co-firmataria, licenziando il medesimo testo che si pone come obiettivo quello di porre rimedio agli effetti, a dir poco nefasti, scaturiti dalla nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero (cosiddetta “Legge Severino”)."

"Unità e concordia d’intenti – spiega Straface – attorno ad una iniziativa istituzionale che adesso approderà in Consiglio regionale. A tale testo è stata inoltre allegata la relazione della recente seduta della Commissione Regionale Anti-‘ndrangheta, durante i cui lavori ho espresso l’impellente necessità della riapertura del presidio di giustizia territoriale anche a seguito dei numerosi roghi dolosi e degli accadimenti di cronaca verificatisi in loco. L’auspicio, adesso, è che in sede di Consiglio regionale si registri la massima convergenza sull’iter intrapreso e da portare a compimento con l’obiettivo della riapertura del Tribunale di Rossano, soppresso ed accorpato a quello di Castrovillari nel 2013”.