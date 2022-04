Ricercato in Europa per rapina e violenza sessuale, scovato nella Sibaritide

Un cittadino straniero di 37 anni, già condannato in Spagna, nel 2014, per rapina e violenza sessuale, e ricercato in tutta Europa, è stato rintracciato ed arrestato in Calabria, in particolare dagli uomini del Commissariato di Corigliano Rossano e della Squadra Mobile di Cosenza.

Raggiunto da un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria iberica l’uomo era giunto in Italia, clandestinamente, grazie a dei documenti falsi.

Il 37enne è stato rintracciato nella Sibaritide dopo una segnalazione giunta nei giorni precedenti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia denominati Sirene, da cui è partita un’articolata attività di indagine.

Lo straniero, dopo le formalità, è stato portato nella Casa Circondariale di Castrovillari su disposizione della Corte di Appello di Catanzaro.