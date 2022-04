Processo Genesi, chiesti 5 anni in Appello per Petrini

Marco Petrini

Cinque anni di reclusione. È la richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Salerno nei confronti di Marco Petrini, ex giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, condannato a 4 anni e 4 mesi in primo grado, con rito abbreviato.

Il giudice ha poi confermato le condanne a 3 anni e 2 mesi per Emilio Santoro detto “Mario”, e a 1 anno e 8 mesi per l’avvocato del Foro di Catanzaro Francesco Saraco.

Le richieste sono state avanzate nel processo con il rito abbreviato scaturito dall’inchiesta Genesi del gennaio 2020 che, condotta dalla Guardia di finanza di Crotone e dallo Scico di Roma, ha messo in luce un presunto giro di corruzione giudiziaria.

In primo grado Petrini è stato interdetto dai pubblici uffici per 3 anni e 6 mesi; Emilio Santoro è stato interdetto dai pubblici uffici per la durata di 3 anni mentre l’interdizione per Saraco è stata fissata ad un anno e 6 mesi.