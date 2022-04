Corigliano-Rossano. Nel furgone 330 chili di novellame di sarda: sequestro e multa

Trasportava illegalmente un carico di novellame di sarda, per questo motivo il prodotto è stato sequestrato, mentre al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 25 mila euro.

È successo nel corso di un controllo da parte dei militari della Guardia costiera del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro che hanno apposto i sigiilli a 330 chili di pescato.

Durante il servizio sono infatti emerse diverse irregolarità in merito alla detenzione del prodotto, al fatto che fosse di taglia inferiore a quella minima di riferimento, ma anche per la sua conservazione e la mancanza dell'idonea documentazione per attestarne la tracciabilità.

Il prodotto, che sul mercato illecito vale diverse migliaia di euro, è stato distrutto dopo il giudizio di non idoneità al consumo umano espresso dal Servizio veterinario dell'Asp di Cosenza.