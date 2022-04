Covid in Calabria, in 24 ore 3.641 nuovi casi e sei decessi

Sono 3.641 i nuovi casi di Covid-19 in Calabria e sei i decessi registrati nelle ultime 24 ore (tre nel Reggino, due nel Cosentino e uno nel Crotonese). Un aumento di casi rispetto a ieri quando i positivi sono stati 1.997 (LEGGI), ma con meno tamponi (7.973) rispetto ai 16.128 test effettuati e processati nell’ultime giornata.

È il Reggino il territorio che registra più casi con i suoi 1.253 nuovi positivi, seguono Cosenza (+945), Catanzaro (+781), Vibo Valentia (+360), Crotone (+291).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 308.883, mentre i decessi totali sono stati 2.340. I guariti di oggi sono 2.331 per un totale di 226.571. Gli attuali positivi sono in tutto 79.972 (+1.304).

Nessun nuovo ricovero tanto nei reparti ordinari quanto in terapia intensiva. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono in tutto 364 (due dimissioni nel Reggino e due nuovi ricoveri nel Cosentino). In terapia intensiva si trovano invece 20 pazienti, mentre in isolamento domiciliare sono in 79.588 (+1.304).

I DARI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino si registrano 1.253 nuovi positivi, su un totale di 123.006. Attualmente i casi attivi sono 12.968, di cui 113 in reparto (-2); 4 in terapia intensiva; 12851 in isolamento domiciliare (+131). I casi chiusi sono 110.038, di cui 109.328 guariti (+1.121); 710 decessi (+3).

Nel Cosentino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 75.917, oggi i positivi sono 945. Attualmente i casi attivi sono 36.721, di cui 125 in reparto (+2); 2 in terapia intensiva; 36.954 in isolamento domiciliare (+856). I casi chiusi sono 39.196, di cui 38.198 guariti (+85); 998 decessi (+2). L'Asp di Cosenza comunica che dei 952 nuovi positivi 7 sono del setting fuori regione.

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota: 41.170, mentre i positivi di oggi sono 781. Attualmente i casi attivi sono 7.224, di cui 86 in reparto; 13 in terapia intensiva; 7.125 in isolamento domiciliare (+120). I casi chiusi sono 33.946, di cui 33.691 guariti (+661); 255 decessi. L'Asp di Catanzaro comunica che dei 782 nuovi positivi 1 è del setting fuori regione.

Nel Crotonese il bollettino di oggi registra 291 nuovi positivi, mentre il computo totale è 31.857. Attualmente i casi attivi sono 5.192, di cui 24 in reparto; 0 in terapia intensiva; 5.168 in isolamento domiciliare (-46). I casi chiusi sono 26.665, di cui 26.460 guariti (+336); 205 decessi (+1).

Nel Vibonese da febbraio 2020 i casi di Covid-19 sono stati 34.733, mentre oggi sono 360. Attualmente i casi attivi sono 17.312, di cui 16 in reparto; 0 in terapia intensiva; 17.296 in isolamento domiciliare (+234). I casi chiusi sono 17.421, di cui 17.261 guariti (+126); 160 decessi. L'Asp di Vibo Valentia comunica che dei 363 nuovi positivi 3 appartengono al setting fuori regione.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i nuovi positivi sono 11, per un totale di 2.200. Gli attuali positivi sono 555 (+9), di cui 0 in reparto; 1 in terapia intensiva; 554 in isolamento domiciliare (+9). I guariti sono 1.633 (+2); i decessi 12.