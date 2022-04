Coppa Calabria, Real Montalto e Palmese in campo per la finale

Si giocherà domani pomeriggio, alle ore 15.30, sul manto in erba artificiale dello stadio comunale “R. Riga” di Lamezia Terme-Sant'Eufemia, la finale di Coppa Calabria s.s. 2021/2022, manifestazione riservata alle compagini che militano in Prima Categoria. La sfida vedrà opposte Real Montalto e Palmese, ancora una volta girone A contro girone D, come nell'ultima occasione della s.s. 2018/2019: i cosentini, terza forza del gruppo più settentrionale (con una gara da recuperare e due punti di ritardo dalla vetta), arrivano a questo scontro dopo aver eliminato in semifinale il Mesoraca mentre i reggini, seconda forza del girone D, hanno avuto la meglio sul Bivongi Pazzano. Una finale che si preannuncia spettacolare tra due compagini di livello, entrambe allestite per una stagione da protagoniste.