Finisce con l’auto in una scarpata: 47enne estratta dalle lamiere, interviene l’elisoccorso

Una donna di 47 anni è rimasta è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in prossimità cimitero del comune di Crichi, nel catanzarese. La malcapitata si trovava alla guida di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è ribatta sull’asfalto ed è poi finita in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Catanzaro che hanno estratto la donna dalle lamiere per poi affidarla al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Per il successivo trasferimento in ospedale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.