Ciclovia nel parco del Pollino: Sindaci chiedono estensione della “Strada Verde”

Dopo il finanziamento della Regione Calabria su iniziativa dell'ente Parco nazionale del Pollino per il recupero dell'ex strada ferroviaria Mormanno - Morano Calabro da destinare a ciclovia, i sindaci dei comuni di Laino Borgo e Laino Castello, Mariangelina Russo e Gaetano Palermo, hanno ribadito la “necessità di ampliare l'offerta di turismo sostenibile a tutto il percorso”.

In una missiva indirizzata al presidente dell'Ente parco, Domenico Pappaterra, e del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, i due primi cittadini sottolineano che “sarebbe opportuno, se non doveroso, estendere il finanziamento da ultimo disposto, prevedendo anche il recupero e la destinazione a ciclovia dell'ex tratta ferroviaria in agro di Laino Borgo e Laino Castello”.

La tratta in questione potrebbe così congiungersi in territorio lucano alla tratta che attraversa il comune di Castelluccio Inferiore già da tempo adeguata a strada verde per le due ruote.

“Considerata l'alta valenza turistica e naturalistica dei territori, oggetto di progetti di valorizzazione come l'approdo fluviale sul fiume Lao e il progetto di recupero del sito archeologico di Santa Gada e dell'antico borgo di Laino Castello ne deriverebbe - scrivono i sindaci - una ciclovia interregionale che trarrebbe origine sulla ex strada ferrata che attraversa il Pollino”.