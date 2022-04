Lavoratori indipendenti: l’Amministrazione di Isola si attiva per trovare soluzione

Il Sindaco di Isola di Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga e l’Assessore Carlo Cassano, delegato al Commercio e alle attività produttive, ieri mattina hanno incontrato, su sollecito delle associazioni di categoria, una delegazione di lavoratori indipendenti per discutere delle varie problematiche burocratiche riscontrante in questi giorni.

Nel corso della riunione è emerso che tanti di loro sono in assenza di parte della documentazione professionale e, in alcuni casi, anche della regolarità dell’immobile.

L’Amministrazione Comunale dopo aver ascoltato i singoli casi si è messa subito a lavoro con gli uffici competenti per cercare, nel minor tempo possibile, di regolarizzare le varie posizione urbanistiche; al contempo ha chiesto alla Camera di Commercio, presente con il Presidente Alfio Pugliese, l’apertura di uno sportello sul territorio per fornire assistenza diretta a questi lavoratori.

L’obiettivo dell’amministrazione, in collaborazione con le associazioni di categoria, è quello di andare incontro alle varie problematiche, permettendo ai lavoratori di mettersi in regola e tornare alle loro attività. Oltre ad Alfio Pugliese, hanno preso parte all’incontro anche il presidente della Confartigianato di Crotone Francesco Pellegrino e il vice presidente della stessa Domenico Arilli. Presente anche una rappresentanza della formazione professionale per dare supporto e consigli ai lavoratori.

Lo sportello della Camera di Commercio sarà operativo già a partire da lunedì 11 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e per i successivi lunedì.