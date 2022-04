Auto in fiamme nel catanzarese: doppio intervento dei Vvf

Due incedi di autovetture hanno visto in azioni i vigili del fuoco del comando di Catanzaro nelle scorse ore. Il primo rogo si è registrato nella tarda serata di ieri sulla Trasversale delle Serre, nel comune di Argusto, dove una Peugeot 407 in transito è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. A bordo una coppia, marito e moglie, che accortisi del fumo fuoriuscire dal vano motore sono riusciti ad accostare ed abbandonare il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale il cui intervento è valso alla completa estinzione del rogo. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Alle ore 02.30 circa è toccato invece ai Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che sono intervenuti per incendio autovettura in Via D'Ippolito. La vettura interessata, una Renault Megane, si trovava parcheggiata all'interno di un cortile condominiale. Le fiamme ed il calore intenso hanno danneggiato le tapparelle di un appartamento e, fortunatamente, non risultano danni a persone. Sul posto i Carabinieri che hanno avviato accertamenti per risalire all'origine del rogo.