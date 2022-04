Gdf: a Vibo celebrazione eucaristica interforze per la preparazione alla santa Pasqua

In preparazione alla Santa Pasqua è stata officiata in Vibo Valentia, presso il Duomo di San Leoluca, dal Vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea – S.E. Mons. Attilio Nostro, alla presenza del Sindaco – Maria Limardo, del Prefetto – Roberta Lulli e delle altre autorità civili e militari alla sede, una Santa Messa, concelebrata dai cappellani militari, a beneficio delle Forze Armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio vibonese.

Durante l’omelia il Vescovo si è soffermato sull’importanza della misericordia dell’uomo, il quale deve avere un cuore che come un faro illumina la legge e illumina il dovere e la professionalità.

Come da tradizione, prima della benedizione, è stata letta la “Preghiera per la Patria” ed alla fine della celebrazione lo stesso Vescovo ha augurato a tutti i presenti di portare con se la gioia della Pasqua di resurrezione: nelle caserme, nelle varie realtà in cui si opera e nelle famiglie, spesso lontane, proprio in considerazione del particolare servizio svolto dagli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia.

La Cerimonia religiosa è stata allietata dal coro del conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, diretto dal Maestro Gianfranco Cambareri, a cui lo stesso Vescovo ha manifestato il suo apprezzamento per avere animato con i canti il particolare momento di riflessione.