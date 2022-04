Omicidio a Castrovillari. Ritrovati in auto crivellati dai colpi: lui nel bagagliaio, lei al volante

Ancora sangue in Calabria con un duplice omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri nelle campagne di Castrovillari, in particolare in contrada Giammellone.

A cadere sotto il fuoco del killer, o dei killer, due persone, un uomo ed una donna: si tratta in particolare di un 57enne noto alle forze dell’ordine, M.S., originario di Cassano allo Ionio, in passato (esattamente nel 2013) già scampato ad un agguato, e di una extracomunitaria che era in sua compagnia.

I cadaveri dei due sono stati ritrovati, in una zona isolata, dento un’auto. Il corpo del 57enne era nel portabagagli e quello della donna seduto al posto di guida.

Secondo gli inquirenti potrebbero essere stati uccisi entrambi qualche ora prima del loro ritrovamento, attinti mortalmente da diversi colpi d’arma da fuoco: sui loro corpi, da un primo esame esterno, sono stati difatti ritrovati numerosi fori.



Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Castrovillari e del Reparto operativo di Cosenza, coordinati dal pm Alessandro D’Alessio, della Procura del città del Pollino.

Indagini che sono eseguite a tutto campo senza tralasciare alcuna pista, sebbene quella tenuta in maggiore considerazione è la possibilità che possa essersi trattato di una vendetta maturata negli ambienti della criminalità.

Sul posto è intervenuto anche il medico legale per i primi esami esterni.