Serie B. Reggina-Benevento: gli amaranto, con l’aiuto del pubblico, vogliono continuare a crederci

Dopo l'ottimo pareggio ottenuto sabato scorso contro la capolista Cremonese, la Reggina di Stellone torna tra le mura amiche, dove domani ospiterà il Benevento, reduce da una netta vittoria per 5-1 contro il Pisa. Gli amaranto hanno vinto cinque delle ultime sei partite giocate al "Granillo" e non hanno nessuna intenzione di mollare l'obiettivo playoff. In giornata è arrivato il deferimento ufficiale della società per i mancati pagamenti Irpef e Inps, che assicura la penalizzazione di almeno due punti in classifica.





di G.S.M.

In casa amaranto, l'unico indisponibile è lo squalificato Montalto, per il resto Stellone avrà l'imbarazzo della scelta. Visto l'impegno ravvicinato è prevedibile un ampio turnover, con Turati, Kupisz, Ménez e Galabinov che si candidano per una maglia da titolare.

Tra i giallorossi, indisponibili Glik e Lapadula, Caserta ritrova Foulon ma sembra intenzionato a confermare la formazione che ha battuto il Pisa.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Roberto Stellone torna sulla partita contro la Cremonese:

"C'è il rammarico di non aver vinto a Cremona, potevamo andare in vantaggio nei primi 15'. E' venuta fuori la Cremonese, senza però creare grossi pericoli. L'espulsione ci ha agevolato, ma nel secondo tempo abbiamo avuto sei angoli a favore, 67% possesso palla e siamo stati sfortunati. Abbiamo fatto grande gara, ma non abbiamo vinto, i giocatori erano tristi a fine partita e questa è la mentalità giusta".

A proposito dell'impegno di domani, Stellone ha analizzato l'avversario:

"Ha il migliore attacco e la terza migliore difesa, viene da una grande vittoria contro il Pisa. Ha una società importantissima alle spalle, il loro presidente investe molto da anni, è una squadra costruita per vincere il campionato. Non danno punti di riferimento, spingono i terzini, impostano con tre calciatori. Dobbiamo indirizzarla dalla parte nostra".

La Reggina è ancora in corsa per i playoff e Stellone invita tutti a crederci:

"E' difficile, ma dobbiamo lottare. Dobbiamo fare cinque-sei vittorie e le altre devono fare un passo falso, ma non dobbiamo avere il rimorso di non averci provato. Con la vittoria contro il Crotone ci siamo sbloccati a livello mentale".

Gli amaranto si sono sistemati a livello difensivo, ma realizzano di meno:

"Dovevo sistemare la fase difensiva e nelle ultime dieci partite siamo la migliore difesa, anche gli attaccanti fanno molto in fase difensiva. In due mesi non mi aspettavo una squadra così organizzata sotto tanti aspetti".

Venti precedenti ufficiali, tutti nelle serie minori, tra Reggina e Benevento in riva allo stretto, con un bilancio complessivo di otto vittorie amaranto, sette pareggi e cinque vittorie giallorosse. L'ultimo scontro risale al 29 novembre 2014, terminato 0-2 con i gol di Alfageme e Scognamillo.

CONVOCATI

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Cionek, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Tumminello.

ARBITRO



Arbitro dell'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato da Mokhtar e Di Giacinto, quarto ufficiale Pascarella. Alla VAR Rapuano e Paganessi. Due precedenti di Colombo con la Reggina, l'ultimo il 5 febbraio 2022, Ternana-Reggina 2-0

DOVE VEDERLA



La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 19