11 mln per imprese sociali e del terzo settore, Minasi: “sosteniamo le attività di utilità sociale”

“Un sostegno economico rilevante per il terzo settore, che si tradurrà in un aiuto concreto per i soggetti maggiormente svantaggiati. Beneficiari del finanziamento da circa 11 milioni di euro sono, infatti, le imprese sociali, le organizzazioni di volontariato e promozione sociale e qualunque altro ente con finalità civiche e di utilità sociale, i quali potranno migliorare la propria attività e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo delle persone più bisognose”.

Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Tilde Minasi, nel merito della nuova misura con cui la Regione Calabria mira appunto a rafforzare il mondo delle piccole e medie imprese sociali e del terzo settore, con risorse offerte principalmente dal FROIS, il Fondo Regionale per l’Occupazione e l’Inclusione sociale.

Il finanziamento potrà essere chiesto sotto forma di prestito, senza garanzia e restituibile in 6 anni a tasso zero, o di sovvenzione a fondo perduto.

L’importo ammissibile sarà massimo 300mila euro nel caso di prestito; 10mila euro per supporto tecnico (accompagnamento e tutoraggio); il 20% delle spese ammissibili (locazione, utenze, promozione e pubblicità, consulenza, risorse umane e materie prime) nel caso di sovvenzione.

Sarà possibile presentare domanda all’apposito sportello a partire dal prossimo 20 aprile e fino al 31 dicembre 2022.

“La Calabria è conosciuta anche per il grande “cuore” dei suoi cittadini, - ha aggiunto Tilde Minasi - per lo spirito solidale con cui in tantissimi si dedicano agli altri, a chi ne ha bisogno. Poterli supportare con un importante aiuto finanziario significa ampliare queste possibilità e dare anche ulteriore spinta alla crescita economica del territorio, attraverso l’ingresso dei fragili e gli emarginati nel mondo del lavoro. Ci auguriamo, dunque, siano tante le imprese e le organizzazioni che vorranno approfittare di questa opportunità, partecipando al bando di prossima apertura”.

Qui il Bando