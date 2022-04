Covid. In Calabria 6 morti e contagi stabili (+1.997) ma aumentano i ricoveri

Il Coronavirus fa contare alla Calabria altri 6 morti (quattro nel Cosentino, uno nel Catanzarese e uno nel Crotonese) e 1.997 nuovi positivi, scoperti dai 7.973 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. La curva, dunque rimane stabile, visto che ieri i positivi sono stati 1.692 (LEGGI).

Oggi la provincia di Crotone conta il numero più alto di casi con i sui 551 positivi, altri 514 positivi sono stati riscontrati nel Cosentino, mentre nel Reggino si registrano 384 casi, 371 nel Vibonese e 175 nel Catanzarese. Altri due casi sono stati invece segnalati da fuori regione.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Covid-19 sono state in tutto 305.242, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 2.334. Gli attuali positivi sono in tutto 78.668 (+802).

In queste ore si registra un vertiginoso aumento dei i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 364 pazienti (+16). In particolare, si registrano 7 ricoveri nel Reggino, 7 nel Catanzarese e due nel Crotonese. Nessuna variazione invece nei reparti di terapia intensiva in cui si trovano 20 pazienti. Sono in tutto 78.284 (+786) coloro che si curano a casa mentre i guariti di oggi sono 1.189, per un totale di 224.240 persone uscite dall’incubo della malattia.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 121.753 (+384) mentre i casi attivi sono 12.839. Di questi: 12.720 in isolamento, 115 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 108.207 i guariti e 707 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 40.389 (+175), mentre i casi attivi sono 7.104. Di questi, 7.005 in isolamento, 86 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 33.030 i guariti e 255 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 74.972 (+514), mentre i casi attivi sono 35.863. Di questi, 35.738 sono in isolamento, 123 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 38.113 guariti e 996 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica “516 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 31.566 (+551), mentre gli attivi sono 5.238, di cui 5.214 in isolamento domiciliare e 24 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 26.124 i guariti e 204 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 34.373 (+371) e gli attivi sono 17.078. Di questi: 17.062 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 17.135 i guariti e 160 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 2 positivi. Il totale dei casi è di 2.189 casi. Gli attuali positivi sono 546 (+9), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.631 e i decessi 12.