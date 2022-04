Spaccio a Soverato, arrestato 37enne colto in flagranza di reato

Un semplice controllo stradale svolto dai Carabinieri della compagnia di Soverato ha portato all'arresto di un trentasettenne del posto, beccato con un discreto quantitavo di marijuana.

Decisa una perquisizione personale e del veicolo, sono stati rinvenuti infatti circa 26,7 grammi di marijuana, nascosti nel vano porta oggetti del mezzo e nei pantaloni, assieme a 100 euro in contanti. Successivi controlli presso la sua abitazione hanno portato alla scoperta di ulteriori 40 grammi di marijuana, assieme ad un bilancino elettronico e ben 2.105 euro in contanti, in banconote di vario taglio, il tutto nascosto in un mobile dispensa.

Sia lo stupefacente che il denaro sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e posto ai domiciliari presso la sua abitazione.