Controlli alla movida nella Piana di Gioia Tauro: arresti, denunce e sanzioni

Fine settimana impegnativo per i Carabinieri di Gioia Tauro, impegnati in un vasto controllo nei principali centri abitati della Piana dedicato ai luoghi della movida. Controlli svolti dunque non solo a Gioia Tauro, ma anche a Polistena, Taurianova e Cittanova, che hanno riguardato anche la circolazione stradale.

Proprio la verifica del rispetto delle norme di sicurezza alla guida ha permesso ai militari di scoprire diverse infrazioni. Elevate 15 sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 8 mila euro, mentre ulteriori 5 persone sono state denunciate a piede libero per essersi messe alla guida con un tasso alcolemico al di sopra dei limiti di legge.

Particolare attenzione è stata riservata al possesso di armi e munizioni, con una serie di controlli mirati ai possessori di porto d'armi. Uno dei soggetti controllati è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria in quanto trovato in possesso di un numero maggiore di munizioni rispetto a quante dichiarate.

Infine, un trentacinquenne di Taurianova già posto agli arresti domiciliari è stato beccato al di fuori della propria abitazione, e colto in flagranza di reato è stato arrestato. Ad altri due soggetti invece è stata notificata la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dalla Procura Generale di Reggio Calabria.