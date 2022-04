In giro con cocaina e marijuana: un arresto a Paola

Ha attirato l'attenzione dei Carabinieri in quanto si aggirava in una piazza di Paola a tarda notte. Circostanza che ha insospettito i militari, che hanno quindi deciso di fermare il soggetto per un controllo: si tratta di quarantatreenne di Cetraro, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

L'uomo infatti è stato colto in flagranza di reato, in quanto portava con se ben 11 involucri di sostanze stupefacenti tra marijuana e cocaina, assieme ad un bilancino di precisione. Successivi controlli presso la sua abitazione hanno permesso di rinvenire un'ulteriore bilancino.