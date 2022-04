Fondi per lavoratori svantaggiati, Princi: “Sosteniamo le idee di chi vuole fare impresa”

“Sono ben 11 i milioni di euro di aiuti messi a disposizione dalla Regione Calabria - Dipartimento Lavoro e Welfare, in favore dei lavoratori svantaggiati che vogliono fare impresa, attraverso lo strumento del microcredito, le cui regole di funzionamento sono definite in un bando appena pubblicato e che prevede nei prossimi giorni l'apertura dei termini per la partecipazione”. Lo rende noto la vicepresidente regionale Giusi Princi, annunciando in anteprima la misura di dotazione finanziaria nell'ambito del Fondo Regione per l'Occupazione e l'Inclusione Sociale.

"La grande novità di fatto segna l’incoraggiamento concreto che vuole dare la Giunta Occhiuto tramite FinCalabra a tutti quei lavoratori svantaggiati che hanno voglia di rimettersi in gioco e avviare nuove iniziative imprenditoriali" spiega Princi. "Come? Attraverso il sostegno agli investimenti per la creazione di imprese".

"Il bando, infatti, è finalizzato alla concessione di un sostegno sotto tre diverse forme: prestito a tasso agevolato; supporto tecnico fornito da FinCalabra; sovvenzione a fondo perduto" spiega ancora la vicepresidente. "Il tasso d’interesse è pari a zero. L’importo massimo del prestito è pari a 40 mila euro; l’importo del supporto tecnico è pari a 6 mila euro; l’importo della sovvenzione a fondo perduto è nella misura massima del 25% delle spese ammissibili sotto forma di finanziamento".

"La durata del finanziamento è 6 anni, con rimborso a rate con decorrenza 1 anno dalla data di erogazione. E non è necessaria alcuna garanzia. Gli investimenti agevolabili sono i costi d’investimento e le spese ammissibili al sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione" viene ancora spiegato. "Libero sfogo alla fantasia per i progetti da presentare. Si possono prendere in considerazione tutti i settori, tranne: pesca, acquacoltura, agricoltura, produzione e commercio di tabacchi e alcolici, fabbricazione e commercio di armi e munizioni, sale da gioco, ricerca e sviluppo".

Il bando sarà pubblicato il prossimo 20 aprile, e sarà possibile parteciparvi fino alla fine dell'anno. Trattasi di domanda "a sportello", per cui le risorse saranno assegnate ai progetti ammissibili presentati per primi, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.