Una vacanza da sogno in Calabria a Le Castella

Il Club Vacanze Le Castella è la location che fa per te se desideri un’esperienza di viaggio unica e romantica in un posto speciale, dove la storia si sposa con la natura. Dove trovare tutto questo? In Calabria, con il paesaggio del mare dominato da una splendida terrazza a 30 metri di altezza, e il castello aragonese che, sullo sfondo, dà vita a una scenografia che sembra uscita da un film. Non ti basta? Allora sappi che grazie all’offerta Best Prices 2022 se prenoti entro il 30 aprile puoi approfittare di uno sconto speciale con quota soggiorno adulti da 613 euro. Per di più, iGV ti permette di annullare il soggiorno senza dover pagare alcuna penale entro 15 giorni dalla data della partenza.

Dove si trova il Club Vacanze Le Castella

Questo paradiso terrestre tutto italiano è situato nel tratto più suggestivo del litorale jonico, con il verde e l’ombra della macchia mediterranea che regalano pace e fresco a chi va in spiaggia. Quella di Le Castella è una località davvero speciale, con il grande castello aragonese che mette in risalto il paesaggio naturale e fa volare l’immaginazione con la sua secolare storia alle spalle. L’esperienza che puoi vivere è di quelle che non si dimenticano, e in breve ti innamorerai della baia e dei suoi colori. I suoi incantevoli fondali ti consentono di cimentarti in escursioni deliziose, e una volta ritornato sulla terraferma avrai la possibilità di rilassarti e recuperare le energie nel centro benessere, dove potrai scegliere se concederti un massaggio, una sauna, un bagno idromassaggio… o magari tutti e tre.

Lo scenario naturale

Non ci sono tanti altri posti in Italia che siano in grado di offrire la bellezza e il fascino di Le Castella: un castello antico, il mare azzurro, il verde della macchia mediterranea, una terrazza con vista panoramica. A pochi passi, la spiaggia, che può essere raggiunta senza problemi a piedi. Una spiaggia a misura di tutti, anche di bambino, con sassi e sabbia, mentre il mare digrada con dolcezza, e permette a chiunque di fare il bagno senza rischi. Uscito dall’acqua, poi, non hai che l’imbarazzo della scelta fra i tanti servizi e le tante attività disponibili in questa struttura, che per qualità e prestigio si avvicina a un hotel di lusso. Puoi partecipare a un torneo o a qualunque altro gioco, ma anche fare sport.

Le attività del Club Vacanze Le Castella

Questo villaggio turistico in Calabria è situata in una posizione panoramica a dir poco meravigliosa e ti permette di scegliere fra numerose attività per divertirti e fare sport, quando vuoi e con chi vuoi. Se sei in vacanza con i tuoi figli, puoi essere certo che anche loro trascorreranno delle ore indimenticabili. E in più ci sono anche un servizio pediatrico e la biberoneria, per offrirti tutto quel che ti può servire per una vacanza in famiglia perfetta sotto ogni punto di vista. I cottage in cui alloggerai, alcuni anche con camere comunicanti, sono tutti dotati di impianto con aria condizionata: quindi sei tu a scegliere la temperatura che desideri e non devi temere il caldo. I cottage si affacciano proprio davanti al castello, in una zona panoramica, e accolgono 2 o 3 letti. Ovviamente trovi il necessario per una quotidianità ideale, dalla cassaforte per mettere al sicuro i tuoi preziosi al frigo bar, dalla televisione al telefono. In più, c’è il balcone o il patio.

Che cosa trovi nel Club Vacanze Le Castella

Una vacanza che più indimenticabile non si può: questo è ciò che ti aspetta a Le Castella, Club Vacanze con una varietà di servizi davvero unica. Tra poco scoprirai i tre ristoranti, mentre qui vale la pena di citare i 4 bar con piano bar per trascorrere serate all’insegna della musica e delle canzoni in compagnia. C’è, poi, un negozio con boutique e bazaar per comprare vestiti, accessori o anche solo un souvenir. Se di giorno non hai voglia di andare in spiaggia ti puoi accontentare – ed è decisamente un buon accontentarsi – della piscina. Anzi, a dire il vero delle piscine, perché ce ne sono due: una con l’acqua di mare e l’altra con l’acqua dolce. Pensi che la lista dei servizi sia finita qui? Sbagliato, perché c’è perfino una galleria d’arte, oltre a un fotografo che ti aiuterà a immortalare tutti i momenti più belli della vacanza. Se vuoi rilassarti senza dover pensare ai tuoi figli trovi uno young club, uno junior club, un mini club e un baby club, con proposte differenziate in base all’età dei piccoli. E, ancora, ecco un servizio lavanderia a pagamento. Se hai voglia di esplorare i dintorni, poi, puoi prendere una macchina a noleggio o in alternativa prenotare un’escursione.

La spiaggia

Tra i tanti fiori all’occhiello del Club Vacanze Le Castella, la spiaggia è senza dubbio uno dei più importanti. La spiaggia è attrezzata, il che vuol dire che hai a disposizione lettini e ombrelloni, ma anche sedie sdraio. Per di più c’è un bar: così, ogni volta che lo desideri puoi concederti un aperitivo, sgranocchiare un gelato o magari dissetarti con un ghiacciolo. Mentre guardi la tua dolce metà che si rilassa e i tuoi figli che si divertono.

Dove mangiare

Il ristorante a mare è aperto a pranzo e ti propone un ricco buffet di antipasti e di verdure, ma anche secondi di pesce e di carne: non ti sta già venendo l’acquolina in bocca solo a leggere? I tavoli sono liberi a riempimento. In tutti e due i ristoranti sono già compresi vino da tavola in bottiglia e acqua minerale. Nel ristorante centrale, invece, sono in modalità buffet sia il pranzo che la cena; inoltre hai la possibilità di fare colazione sulla terrazza, in modo da poter apprezzare la vista panoramica davvero unica sul castello e sulla baia.