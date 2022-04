Inaugurata a Crotone la sede provinciale di Forza Italia

Nel pomeriggio di sabato 2 aprile, alla presenza del Senatore Mangialavori, coordinatore Regionale di Forza Italia e del deputato On. Torromino, coordinatore Provinciale, è stata inaugurata la nuova sede del partito nella provincia di Crotone.

Il ruolo dì madrina è toccato dì diritto alla consigliera provinciale di Forza Italia Teresa Ferrazzo, unica donna in consiglio provinciale con deleghe importanti quali l’istruzione è le politiche sociali, numerosi i consiglieri dei Comuni della provincia e del comune capoluogo oltre alla coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Sara Sarcone, artefice di un grande lavoro di coinvolgimento sul territorio ed in linea con i principi di parità nel pieno spirito del movimento nazionale. Tanti altri tra quadri dirigenti, simpatizzanti e sostenitori sono intervenuti. Il senatore Mangialavori nell’ augurare un buon lavoro al coordinamento provinciale ha evidenziato il trend dì crescita del partito, “un partito fondato su ideali liberali, un partito garantista – ha detto - e che fa della concretezza il suo punto forte, come tra l’altro sta dimostrando il neo Governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto! Puntualizzando alla fine che FI è una e non ci sono e ne si possono immaginare movimenti paralleli che solo creano confusione nel panorama politico!”

Dal canto suo Sergio Torromino ha precisato quanto fondamentale sia “un punto d’incontro dove poter confrontarsi e fare squadra”.

“La sede provinciale sarà aperta a tutti come punto di ascolto e luogo in cui discutere sulle problematiche che riguardano l’intera provincia. Questa non è certamente una ripartenza perché il lavoro non si è mai fermato da quando il deputato ha assunto il ruolo di coordinatore provinciale, il nostro è un partito liberale in cui tanti si riconoscono e ne condividono la linea politica”, ha affermato l’On. Torromino.

“È fondamentale – ha aggiunto il deputato crotonese - creare un collegamento tra l’attività parlamentare e regionale per dare risposte al territorio, la sede di forza Italia sarà attiva grazie anche ai tanti amministratori della provincia che sono il collante tra la politica e i bisogni della popolazione.”