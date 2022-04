Inaugurato al Liceo Pitagora il laboratorio di registrazione

Una nuova sfida nel campo della comunicazione e dell’innovazione per il Liceo Pitagora. Nella giornata di giovedì, 29 marzo, è stata inaugurata una nuova risorsa a disposizione del Liceo: il laboratorio di registrazione.

Già da qualche anno è stata avviata una sperimentazione nella produzione dei podcast che ha portato la scuola a distinguersi in varie occasioni e proponendone la diffusione a livello nazionale e in contesti prestigiosi come il Festival dell’Innovazione a Valdobbiadene, la segnalazione su testate nazionali come il Corriere della sera ecc.

In occasione dell’inaugurazione la prof.ssa Natascia Senatore, Dirigente Scolastico del Liceo e promotrice dell’iniziativa, ha parlato della nascita di un nuovo spazio condiviso. Questo funzionerà da apripista per la produzione e la fruizione di prodotti che potranno divenire podcast, attività che rientra nell’ottica dell’innovazione metodologica verso cui il Liceo Pitagora si proietta già da tempo.