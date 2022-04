Covid. Rallenta il contagio in Calabria: 1.692 nuovi casi ma ancora 10 decessi

In Calabria rallenta il contagio da Covid ma non i decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati altri 10 morti, di cui quattro nel Reggino, tre nel Cosentino, due nel Catanzarese e uno nel Crotonese.

I nuovi positivi al Sars-CoV-2 sono invece 1.692, all’incirca 800 in meno rispetto a ieri quando i positivi sono stati 2.502 (LEGGI). Tuttavia i tamponi effettuati e processati nelle ultime ore sono stati 9.426, circa duemila in meno rispetto a ieri.

Quella di Reggio Calabria rimane la provincia più colpita (+605), seguono le province di Cosenza (+593) , Catanzaro (+412), Vibo Valentia (+55)e Crotone (+18). Altri 9 positivi sono stati invece segnalati da fuori regione.

Gli attuali positivi sul territorio regionale sono in tutto 77.866 (+582) mentre i guariti nelle ultime ore sono 1.100, per un totale di 223.051 persone uscite dall’incubo.

Oggi la situazione appare mono critica sul fronte dei ricoveri nei reparti Covid della regione. Attualmente sono di trovano ricoverati 348 (-7) pazienti: oggi si registrano 4 ricoveri divisi tra Reggio e Crotone, nonché 6 dimissioni a Catanzaro e 5 a Cosenza.

In terapia intensiva sono 20 i posti letto occupati e qui non si registrano nuovi ricoveri ma una sola dimissione a Catanzaro. Coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 77.498 (+590).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 121.369 (+605) mentre i casi attivi sono 12.954. Di questi: 12.842 in isolamento, 108 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 107.708 i guariti e 707 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 40.214 (+412), mentre i casi attivi sono 7.218. Di questi, 7.126 in isolamento, 79 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 32.742 i guariti e 254 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 74.458 (+593), mentre i casi attivi sono 35.358. Di questi, 35.223 sono in isolamento, 123 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 38.108 guariti e 992 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica che “nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 31.015 (+18), mentre gli attivi sono 5.084, di cui 5.062 in isolamento domiciliare e 22 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 25.728 i guariti e 203 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 34.002 (+55)e gli attivi sono 16.707. Di questi: 16.691 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 17.135 i guariti e 160 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 9 positivi. Il totale dei casi è di 2.187 casi. Gli attuali positivi sono 545 (+9), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.630 e i decessi 12.