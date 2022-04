Vuole i soldi per la droga, genitori denunciano il figlio che finisce in comunità

Ormai vittime quasi giornalmente non solo delle sue richieste di denaro per comprarsi la droga, ma anche delle sue aggressioni qualora si fossero rifiutati di concederglielo, sono stati gli stessi genitori a denunciare e quindi far arrestare il figlio, un trentasettenne pluripregiudicato che è stato sottoposto ai domiciliari in una comunità terapeutica.

All’uomo il Gip del Tribunale di Reggio Calabria che ha emesso la misura a suo carico, eseguita dagli agenti del Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni, contesta il reato di maltrattamenti contro familiari.