Senzatetto s’addormenta nel camion con un fuoco acceso, divampa l’incendio

Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia quanto accaduto ieri sera nell’area urbana di Rossano, vicino al piazzale del discount Lidl di viale Sant’Angelo.

Protagonista della vicenda un senzatetto rumeno di 33 anni che aveva trovato rifugio per la notte all’interno di un camion.

L’uomo ha avuto però la malaugurata idea di accendere nel cassone un piccolo fuoco per scaldarsi dal freddo ma presumibilmente colto dal sonno non si è reso conto che le fiamme avevano avvolto il mezzo, che al suo interno trasportava pneumatici usati e che da alcuni giorni si trova parcheggiato in zona.

Ad accorgersi dell’accaduto un passante che, intorno alle 23, notato il fumo fuoriuscire dal telone ha allertato i soccorsi facendo intervenire sul posto i vigili del fuoco.

I pompieri hanno così messo in salvo il 33enne affidandolo alle cure dei sanitari del 118 e poi spento il fuoco. Sul luogo anche gli agenti del commissariato di Polizia di Corigliano Rossano.