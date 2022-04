Furto in pieno giorno a Mileto: svaligiata una villetta

Hanno agito indisturbati i malviventi che questa mattina hanno svaligiato l'abitazione di proprietà di un noto professionista del posto in via Maestro di Mileto, nell'omonico centro. L'abitazione era difatti momentaneamente disabitata, in quanto i residenti si trovano fuori sede per lavoro.

Al ritorno, purtroppo, l'amara sorpresa: ignoti erano riusciti ad accedere all'abitazione forzando il cancello d'ingresso, riuscendo ad aprire una cassaforte verosimilmente con un flessibile. Prelevato ogni oggetto di valore, gioielli e contanti.

Indagano ora i Carabinieri, anche grazie all'aiuto delle telecamere di videosorveglianza.