Serie B, Crotone avvisato: contro il Perugia non si può fallire

Ultime sette giornate di campionato, che Spal, Alessandria, Cosenza, Vicenza e Crotone affronteranno come veri “spareggi” per evitare la retrocessione diretta. Un finale, in serie B, carico di forti incertezze e ansie. La sola parola spareggio fa venire i brividi ai tifosi delle cinque squadre in gara, soprattutto alle ultime tre: Crotone, Pordenone , mai uscite dalla zona rossa.





di Giuseppe Romano

Un percorso più facile per il Vicenza che, nelle 12 giornate di ritorno ha elevato a 1,26 la media punti (fino alla 19^ era di 0, 53), mentre Crotone e Cosenza (0,58), Alessandria (0,66) Spal (0,8), Pordenone (0,5).

Per questi club, i rischi restano elevati: unica motivazione per rendere tutti superattivi nei 90’ da affrontare, partita dopo partita. La componente emotiva potrebbe condizionare il risultato finale.

Le prime a riprendere la corsa, nell’anticipo della 32^ giornata, si sono incontrate Alessandria-Spal (2-2): prezioso il punto conquistato dai ferraresi, più vicini alla quota salvezza; punto di piombo per l’Alessandria, che resta ancorata ai play out assieme al Cosenza sconfitto in casa dal Parma (1-3), un solo punto nelle ultime cinque partite per i calabresi, a rischio di scivolare in piena zona retrocessione – diretta. Il Pordenone, schiacciato dall’Ascoli, non ce la fa a rialzarsi dal fondo della classifica.

Ora è il turno del Vicenza, ospite del Brescia e del Crotone che riceverà allo Scida il Perugia. Due sfide che richiedono il massimo delle energie e attente dinamiche strategiche.

L’obiettivo da raggiungere è opposto: Perugia vuole entrare nei Play-off, Il Brescia aspira a conquistare almeno il secondo posto, mentre Vicenza e Crotone devono evitare la retrocessione diretta.

Ai calabresi, il solo “desiderio” di fare almeno i play-out non basta, se non vi è la consapevolezza di mettere in atto tutte le risorse individuali e di gruppo per superare il Perugia che, in Calabria, ha già conquistato sei punti nel match con la Reggina e il Cosenza.

La squadra di mister Modesta è avvisata! Falliti i precedenti scontri diretti (Alessandria, Cosenza, Vicenza), in questa fase finale, la formazione pitagorica non può fallire altri colpi.

Il tecnico crotoniate ha continuato a blindare, in un silenzio di piombo, ogni conflitto interpersonali con la stampa e il pubblico, e nulla si sa delle “variabili” che intende adottare in questo match. A metterci la faccia, per due volte è il ds Beppe Ursino, che ha esortato tutti a “salvare il Crotone, patrimonio della città”.

Di ufficiale vi è la lussazione della spalla di Mulattieri, e dell’ingaggio del turco Emre Gural, centravanti, in forma per essere utilizzato contro il Perugia, assieme a Maric.

La prestazione offerta nelle ultime due giornate contro il Frosinone e il Monza ha fatto crescere la speranza e di giocare questa importante match come una finale. Da parte degli umbri, si va a caccia dei play – off col ritorno di Dell’Orco, che si candida per giocare; Ferrarini e Curado tra i convocati, ballottaggi per Alvini.



CONVOCATI

Mister Modesto ha convocato 25 calciatori per la gara contro il Perugia in programma domani alle ore 15.30 allo Scida, valevole per la 32ª giornata della Serie BKT.

Ecco l’elenco completo: 1 Festa, 2 Serpe, 3 Cuomo, 5 Golemic 6 Mondonico, 7 Vulic, 8 Estevez, 10 Kone, 14 Calapai, 16 Schnegg, 17 Marras, 19 Canestrelli, 21 Nicoletti, 22 Saro, 23 Giannotti, 24 Kargbo, 27 Nedelcearu, 28 Borello, 29 Sala, 32 Mogos, 44 Schirò, 74 Cangiano, 77 Emre Güral, 86 Awua,99 Maric. Diffidati: Giannotti, Golemic, Kone, Sala e Vulic.

Perugia: non pervenuti.

Arbitro: Camplone della sezione di Pescara; assistenti: Stefano Liberti di Pisa e Gabriele Nuzzi di Valdarno; IV Uomo: Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona e Pozzo di Gotto; Var Giovanni Ayroldi di Molfetta, AVAR Emanuele Prenna di Molfetta.

Dove vederla il match in tv o in streaming: la gara verrà trasmessa da Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’ app di Helbiz Live.