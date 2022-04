Covid, diminuiscono contagi (+2.502), ricoveri (-7) e decessi (+4)

Dopo il balzo in avanti registrato ieri, i contagi da coronavirus in Calabria tornano a diminuire. L'odierno bollettino infatti certifica 2.502 nuovi contagi a fronte di 1.657 guariti, assieme ad una riduzione del numero dei ricoveri (-7). Cala anche il numero dei decessi collegati al virus (+4).



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+935), seguita da Cosenza (+854), Catanzaro (+482), Vibo Valentia (+176) e Crotone (+37), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+18). Processati 2 milioni e 681.870 tamponi (+11.729) da inizio pandemia, con un tasso di positività che si ristabilizza al 21,33%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 120.764 (+935), mentre i casiattivi sono 13.232. Di questi: 13.122 in isolamento, 106 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 106.829 i guariti e 703i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 73.865 (+854), mentre i casi attivi sono 34.770. Di questi, 34.640sono in isolamento, 128 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 38.106 guariti e 989 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 39.820 (+482), mentre i casi attivi sono 7.001. Di questi, 6.902 in isolamento, 85 in reparto e 14 in rianimazione. Complessivamente, sono 32.549 i guariti e 252 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 33.947 (+176) mentre gli attivi sono 16.652. Di questi: 16.636 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 17.135 i guariti e 160 i deceduti.

Nel crotonese infine i casi riscontrati salgono a 30.997 (+37) mentre gli attivi sono 5.093, di cui 5.073 in isolamento domiciliare e 20 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 25.702 i guariti e 202 i deceduti.