Paola, perde il controllo dell’auto e si cappotta: ricoverato 25enne

Incidente in solitaria questa mattina a Paola, dove un venticinquenne ha perso il controllo del proprio mezzo, sbandando e finendo per cappottarsi. Il sinistro non ha coinvolto altre vetture, ed al momento il giovane è ricoverato in prognosi riservata presso l'Annunziata di Cosenza.

Giunti sul posto i sanitari del 118 assieme ai Carabinieri e personale dell'Anas. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto scivoloso, viste le piogge che hanno interessato l'area nella prima mattinata.