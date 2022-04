Gruppi, commissioni, castello e siti culturali: giovedì Consiglio straordinario a Crotone

L’adeguamento dei gruppi e delle commissioni consiliari e la riapertura del castello di “Carlo V” e la fruibilità dei siti di interesse culturale (sia storico che archeologico) della città sono i due punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Crotone.

Il civico consesso è stato convocato in seduta straordinaria - previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo - dal presidente dell’Assise, Giovanni Greco, e si terrà in prima convocazione giovedì prossimo, 7 aprile, alle 15:30, o se occorra, in seconda convocazione il giorno successivo, 8 aprile, alla stessa ora e nella stessa sede, ovvero la Sala Consiliare del palazzo municipale.