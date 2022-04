Prosegue l’ondata di maltempo: prorogata l’allerta gialla

L'ondata di maltempo che ha colpito tutta Italia continuerà a mostrarsi con piogge, venti e nevicate a bassa quota. Un "colpo di coda" dell'inverno, che porterà anche ad un abbassamento delle temperature al di sotto della media stagionale, dopo settimane di clima insolitamente caldo e stabile.

A preoccupare particolarmente sono le nuove forti correnti che arriveranno a partire da questa notte: venti forti di burrasca colpitanno l'intera fascia costiera tirrenica, con particolare intensità su Liguria, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Sempre a partire da questa notte, attese nevicate tra i 500 ed i 700 metri su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, mentre scenderà la neve tra i 700 ed i 900 metri in Basilicata ed in Calabria.

Per tali motivi, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per domani, 2 aprile, in Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Molise e Basilicata.