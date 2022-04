Covid, nuova impennata di contagi (+3.477) nel primo giorno di fine emergenza

Lo stato di emergenza si è ufficialmente concluso, ma i contagi complessivi tornano ad aumentare. È il dato che emerge dall'odierno bollettino regionale, che conta 3.477 nuovi casi a fronte di 1.990 guariti nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoveri (-6) mentre rimangono stabili, purtroppo, i decessi (+6).



Maggior numero di casi riscontrati nella provincia di Reggio Calabria (+1.241), seguita da Cosenza (+930), Catanzaro (+758), Crotone (+338) e Vibo Valentia (+203), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+7). Processati 2 milioni e 670.141 tamponi (+15.201) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale al 22,87%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 119.829 (+1.241), mentre i casiattivi sono 13.316. Di questi: 13.197 in isolamento, 114 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 105.811 i guariti e 702 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 73.011 (+930), mentre i casi attivi sono 33.970. Di questi, 33.839 sono in isolamento, 127 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 38.054 guariti e 987 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 39.320 (+758), mentre i casi attivi sono 6.763. Di questi, 6.668 in isolamento, 85 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 32.305 i guariti e 252 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 30.960 (+338) mentre gli attivi sono 5.085, di cui 5.066 in isolamento domiciliare e 19 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 25.673 i guariti e 202 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 33.771 (+203) mentre gli attivi sono 16.789. Di questi: 16.772 si trovano in isolamento, 17 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 16.823 i guariti e 159 i deceduti.