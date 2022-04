Catanzaro, perde il controllo dell’auto e va a sbattere: un ferito

Un'auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale poco fa lungo Viale De Filippis, a Catanzaro: il mezzo, diretto verso il centro cittadino, avrebbe sbandato finendo contro le barriere in cemento che delimitavano la carreggiata, effettuando così un testacoda.

Incidente in solitaria, che non ha coinvolto altre vetture. All'interno del mezzo si trovavano tre persone, spaventate ma fortunatamente non ferite in modo grave: solo per uno di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, hanno messo in sicurezza la strada ed effettuato i rilievi del caso.