Successo per Pensa tu, la prima edizione del Festival della Scienza di Cosenza. Il Castello Normanno Svevo, situato nel centro storico della città, ha ospitato conferenze, spettacoli e attività a tema scientifico e divulgativo condotte da scienziati, youtubers e docenti universitari dediti alle scienze e a tematiche collaterali. Un successo straordinario in termini di presenze, partecipazione e apprezzamenti. Fra gli altri, ad intervenire sono stati personaggi come Adrian Fartade, Luca Perri e Willy Guasti, molto seguiti dai giovani grazie al loro lavoro di divulgazione svolto in rete.

Tante le conferenza a tema natura, dinosauri e sostenibilità-con la presenza di Francesco Barberini, giovanissimo aspirante ornitologo, divulgatore e scrittore, appassionato di evoluzione e natura, nominato Alfiere della Repubblica Italiana (il più giovane mai nominato) per meriti scientifici e divulgativi, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella nel 2018. Nelle sale del Castello sono state allestite diverse mostre a tema in collaborazione con l’Università della Calabria, Mu/Snob (Museo di Storia naturale della Calabria e Orto Botanico) e il Rimuseum (Museo per l’Ambiente).

“Il tema principale dell’edizione 2022 di Pensa Tu è stato il cambiamento climatico. I temi legati all’astronomia e allo spazio, con incontri come "L'Italia e l’esplorazione spaziale, la storia e le prospettive future” con la partecipazione di Marino Crisconio, Project Manager dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Armando Ciampolini, direttore delle operazioni di Altec Space, sono stati molto seguiti. Mentre nella sezione espositiva presente un modello in scala del Vega (Vettore Europeo di Generazione Avanzata), un vettore operativo in uso dalla Arianespace, sviluppato in collaborazione dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'Agenzia Spaziale Europea; Fondamentale la partecipazione delle scuole alle quali è stata dedicata la mattina del 26 marzo, con percorsi organizzati secondo il grado scolastico dei partecipanti. Il Liceo “Scorza” di Cosenza protagonista indiscusso.

Soddisfatti gli organizzatori Pietro Pietramala e Sante Mazzei. Pensa Tu è organizzato da Orizzonte degli eventi, Svevo s.r.l., con il patrocinio dell’Università della Calabria ed in partnership con Extramuseum arte, scienza e tecnologia e Associazione Nish. L’evento rientra fra le iniziative del Festival Castello Svevo Cultural Crossing. Incroci d’Arte, Identità e Patrimonio, finanziato dalla Regione Calabria per le attività di animazione dei beni culturali (PAC CALABRIA 2007/2013).