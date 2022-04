Elezioni comunali e referendum, si vota il 12 giugno in 21 comuni della Città metropolitana

È fissato per il 12 giugno il turno di votazione per le elezioni comunali e il referendum abrogativo. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha infatti firmato il decreto con il quale è stata fissata la data per lo svolgimento del turno elettorale. Il ballottaggio si terrà invece il 26 giugno. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23.

Il Consiglio dei Ministri ha poi deliberato per la stessa data del 12 giugno 2022 la convocazione dei comizi per i cinque referendum popolari abrogativi saranno indetti con decreti del Presidente della Repubblica.

Le notizia era stata annunciata sui social dal deputato del Pd Stefano Ceccanti (QUI).

Le elezioni amministrative si terranno quindi il 12 giugno 2022 (primo turno) nei Comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel 2017 e in quelli alle elezioni anticipate perché commissariati o per altri motivi. Sempre il 12 giugno si andrà alle urne per la votazione sui referendum.

In merito ai rinnovi, nella Città metropolitana saranno chiamati alle urne i cittadini di: Antonimina, Bagnara Calabra, Bovalino, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Caulonia, Ciminà, Grotteria, Laganadi, Motta San Giovanni, Palmi, Placanica, Portigliola, San Ferdinando, San Lorenzo (per mancata proclamazione del sindaco), San Procopio (per scioglimento del consiglio a seguito delle dimissioni di metà dei consiglieri), Staiti, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni.