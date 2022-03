Le slot machine più famose mai esistite

Da qualche anno, complice anche la pandemia, migliaia di persone si sono avvicinate al mondo dei casinò digitali, scoprendo un nuovo divertimento. Spopolano in rete centinaia di titoli offerti dai siti di gioco online: vasti cataloghi riempiono le home dei principali casinò digitali, andando sempre di più a soppiantare quelli terrestri. Quest’ultimi vengono abbandonati da molti per un semplice motivo: la comodità. È chiaro a tutti come questo fattore incida molto sulla scelta degli utenti. Le app e i siti di gioco online ci permettono di usufruire di tutti i servizi in qualsiasi momento: magari mentre ci troviamo ad una cena di lavoro o mentre siamo seduti sul divano di casa e non sappiamo cosa fare. La facilità con cui è possibile giocare su internet ha inciso molto sulla definitiva ascesa dei casinò online .

Abbiamo accennato prima al catalogo giochi. All’interno troviamo titoli intramontabili che hanno fatto la storia dei casinò terrestri, come: il poker, black jack, la roulette e le slot machine. Quest’ultima si può dire essere il vero marchio di fabbrica della storia di questo settore. Chiunque pensa ai casinò, non può non immaginare i rulli che girano e l’inconfondibile manovella che dà il via alla partita.

Anche questo iconico gioco si è adattato alla componente digitale, non snaturando quella divertente. Le slot machine online continuano ad attirare milioni di appassionati in tutto il mondo e in particolar modo sono gettonate le slot online gratis . Con la possibilità di giocare tramite il proprio smartphone e pc, si è andati incontro ad una vera e propria evoluzione del gioco, arrivando ad avere una grande varietà di slot. Da qui la possibilità di giocare a titoli ispirate a tantissimi temi, come videogiochi, serie tv e grandi film.

Quali sono le slot più popolari?

Vedendo la vastità di slot machine presenti online, risulta difficile stilare una classifica su quali possano essere le più popolari. Possiamo affermare, però, che tre sono le caratteristiche fondamentali che una slot deve possedere, oltre al divertimento e accessibilità gratuita: payout, giocabilità e bonus.

Per payout non si intende altro che la percentuale di pagamento di una slot. Ovviamente più è alto e più attirerà utenti, senza mai andare ad intaccare il divertimento.

La giocabilità è centrale per qualsiasi prodotto, anche le slot machine. Per questo l’intrattenimento è il fattore chiave: deve saper divertire e attirare persone con la facilità, effetti scenografici, layout accattivanti e una grafica incredibile.

I bonus, infine, danno quel qualcosa in più all’esperienza, andando ad aumentare la vincita che tutti desiderano. Ecco quindi che simboli e giri gratuiti, oltre ad altre caratteristiche, daranno alle slot machine un passo in più per superare le concorrenti.

Di seguito le tre slot più popolari.

Starbust

Impossibile non citare la slot di NetEnt “Starburst”, un classico. Abbiamo cinque rulli con tre file con dieci linee di pagamento. Inoltre offre bonus come Expanding Wild e Respin che ne aumentano il divertimento. È disponibile anche la funzione Vinci in entrambi i modi. Siamo al cospetto di una slot dal design accattivante, con una serie di giochi di luci in stile arcade ad accompagnare le partite.

Immortal Romance

Tra le più giocate nella storia, al fianco di Starbust c’è Immortal Romance della Microgaming. È perfetta per chiunque ami il mondo dei vampi. Ma cosa rende questa slot diversa dalle altre? La caratteristica distintiva è la presenza di mini game al proprio interno, alla quale va unita la possibilità di vincere 25 giri gratuiti. Attenzione al simbolo wild, capace di raddoppiare la vincita grazie ad una combinazione vincente.

Gonzo’s Quest

Gonzo’s Quest è, invece, una delle prime slot machine ideate da Netent. Questa presenta una meccanica innovativa per il mondo delle slot: quando l’utente ottiene una vincita, i simboli spariscono e sui rulli compaiono nuovi simboli. Nel caso in cui cadendo formano una nuova combinazione, si continua a vincere. La meccanica usata prende il nome di Avalanche, copiata da altri giochi online.