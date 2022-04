Incidente vicino lo svincolo delll’università a Catanzaro, quattro feriti

Incidente sulla statale 280/dir nei pressi dello svincolo università-policlinico. Tre vetture, una Fiat 500, una Kia Sportage ed una Toyota CHR, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e quattro dei cinque passeggeri sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il sito e le vetture, la Polizia stradale e i carabinieri per i rilievi del caso. Il personale Anas ha invece ripristinato le normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Al momento sono in corso gli accertamenti e non si esclude che a causare il sinistro sia stato un cinghiale che attraversava la strada. L’arteria è chiusa al transito per permettere le operazioni di soccorso. La viabilità verso lido è su un’unica corsia.