Covid in Calabria, calano i casi ma con meno tamponi. In 24 ore 12 morti

Calano i casi di Covid-19 ma non i decessi. Sì, perché nelle ultime 24 ore sono morte 12 persone (sei nel Reggino, tre nel Cosentino, due nel Catanzarese e una nel Crotonese).

Sono invece 1.933 i nuovi positivi al Sars-CoV-2 quasi un migliaio in meno rispetto a ieri quando sono stati 2.851 (LEGGI). Tuttavia i tamponi effettuati e processati nelle ultime ore sono stati 9.456, circa quattromila in meno rispetto a ieri.

Il territorio più colpito dal Covid-19 è quello Cosentino che registra 728 nuovi casi, seguono Reggio Calabria (+464), Catanzaro (+306), Crotone (+221), Vibo Valentia (+208).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Covid-19 sono state 295.574, mentre i decessi totali sono stati 2.308. I guariti di oggi sono 1.744 su un totale di 218.304. Gli attuali positivi sono in tutto 74.962 (+177).

Diminuiscono i posti letto occupati nei reparti ordinari calabresi, dove al momento si trovano 368 pazienti (-11), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 19 (-5) pazienti. In isolamento domiciliare sono in 74.575 (+193).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino il bollettino di oggi registra 464 nuovi positivi su un totale di 118.588. Attualmente i casi attivi sono 13.214, di cui 114 in reparto (-1); 4 in terapia intensiva (-1); 13.096 in isolamento domiciliare (-866). I casi chiusi sono 105.374, di cui 104.673 guariti (+1.326); 701 decessi (+6).

Nel Cosentino da febbraio 2020 i casi totali di Covid-19 sono stati 72.081, mentre oggi sono 728. Attualmente i casi attivi sono 33.148, di cui 134 in reparto (-6); 4 in terapia intensiva (-1); 33.010 in isolamento domiciliare (+687). I casi chiusi sono 38.933, di cui 37.949 guariti (+45); 984 decessi (+3). L'Asp di Cosenza comunica che dei 733 nuovi positivi 5 sono del setting fuori regione.

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota 38.562, mentre i positivi di oggi sono 306. Attualmente i casi attivi sono 6.336, di cui 81 in reparto; 10 in terapia intensiva (-3); 6.245 in isolamento domiciliare (+88). I casi chiusi sono 32.226, di cui 31.975 guariti (+219); 251 decessi (+2). L'Asp di Catanzaro comunica che dei 307 nuovi positivi uno è nel setting fuori regione.

Nel Crotonese da inizio pandemia si sono ammalati in 30.622, oggi in 221. Attualmente i casi attivi sono 5.113, di cui 20 in reparto (-3); 0 in terapia intensiva; 5.093 in isolamento domiciliare (+92). I casi chiusi sono 16.932, di cui 16.773 guariti (+313); 159 decessi (+1).

Nel Vibonese il bollettino di oggi registra 208 nuovi positivi su un totale di 33.658. Attualmente i casi attivi sono 16.636, di cui 19 in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 16.617 in isolamento domiciliare (+186). I casi chiusi sono 16.932, di cui 16.773 guariti (+23); 159 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi il bollettino registra 6 nuovi casi, su un totale di 2.153. Gli attuali positivi sono 515 (+6), di cui 0 in reparto; 1 in terapia intensiva; 514 (+6) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.626; i decessi 12.