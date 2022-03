Elezioni in Calabria, Ceccanti (Pd): “Si vota il 12 giugno”

Sono 75 i Comuni interessati dal voto amministrativo in Calabria. In un tweet il deputato del Pd Stefano Ceccanti ha annunciato che le elezioni comunali si terranno il 12 giugno, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 26 giugno.

Ceccanti ha poi riferito che la decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri nel corso della riunione che si è svolta questa mattina.

In Calabria sono chiamati alle urne gli oltre 89mila abitanti di Catanzaro, i residenti di Acri, Palmi e Paola. Tra i centri più popolosi in cui si voterà ci sono, inoltre, Bagnara Calabra, che ha 10.622 abitanti, e Pizzo, che ne ha 8.885.